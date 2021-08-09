Samsun'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 62. kilometresi Gündoğdu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Ç.(27) idaresindeki 52 LK 907 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp karşı şeride geçerek takla attı. Kazada, araç sürücüsü Murat Ç. ile Gövcük Ç.(65) ve Cemile T.(56) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Murat Ç. ve Gövcük Ç.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.