Samsun'da otomobil ticari taksiyle çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da otomobilin ticari taksiyle çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi ÇAGEM Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Evci idaresindeki 55 AFN 351 plakalı otomobil kavşakta Hüseyin Örnek yönetimindeki 55 T 0176 plakalı ticari taksiye yandan çarptı. Kazada yaralanan taksi şoförü Hüseyin Örnek, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.