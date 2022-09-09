İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da otomobil ticari taksiyle çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin ticari taksiyle çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin ticari taksiyle çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi ÇAGEM Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Evci idaresindeki 55 AFN 351 plakalı otomobil kavşakta Hüseyin Örnek yönetimindeki 55 T 0176 plakalı ticari taksiye yandan çarptı. Kazada yaralanan taksi şoförü Hüseyin Örnek, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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