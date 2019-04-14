Samsun'da otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Samsun'da otomobilin tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kardeş olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara Karayolu 20. kilometresi Hacıömerli mevkisinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Ali Şakşak (29) idaresindeki 55 H 5300 plakalı otomobil, Samsun'dan Kavak istikametine seyir ederken aynı istikamete gitmekte olan Mehmet Nuri Efe yönetimindeki 48 FAG 44 çekici, 38 SZ 131 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada araç sürücüsü Ali Şakşak ile yanında bulunan kardeşi Oğuzhan Şakşak (25) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Mikail Doğanay (22) da yaralandı. Yaralı şahıs 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.