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Samsun'da otomobil tıra çarptı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun İlkadım ilçesi Toybelen mevkisi Ankara karayolu üzerinde saat 16.00 sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhami E. idaresindeki 55 ED 113 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Gürcistan uyruklu Gela Phartenadze yönetimindeki OT 827 TT çekici ve BB 363 M dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Irak uyruklu Alaa Mohammed Abdullah Abdullah (24) yaralandı. Yaralı genç, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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