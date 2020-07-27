Samsun'da otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da otomobilin tır ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisi Atatürk Bulvarı'nda gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersan A. yönetimindeki 55 AAH 270 plakalı Tofaş marka Kartal model otomobil ile Ramazan Ö. idaresindeki 23 K 0832 idaresindeki tır çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Ersan A. ile Orhan P. ve Murat Kıvrak (24) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Murat Kıvrak kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.