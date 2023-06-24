İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsun'da otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

Samsun’da otomobilin yayalara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin yayalara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza, Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Adalar mevkisinde meydana geldi. S.Y idaresindeki 26 AED 741 plakalı otomobil, refüjdeki demir bariyerlerin üzerinden atlayarak yolu karşıya geçmek isteyen Sevinç Ö. ve Havva Ö.'ye çarptı. Kazada yaralanan yayalar ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sevinç Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.