Samsun'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Samsun'da otomobilin çarptığı yaya hastanelik oldu.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Canik Belediyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tarık A. idaresindeki 55 DZ 268 plakalı otomobil yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Kerem K.'ye çarptı. Kazada yaralanan Kerem K., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.