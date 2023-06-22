Samsun'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Samsun'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı otogar yanında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Sefa Y. idaresindeki 55 DN 460 plakalı otomobil, yaya Fatih Erdoğan'a çarptı. Kazada yaralanan Fatih Erdoğan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası yoldan çıkan otomobil toprak yığınının üzerine çıktı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.