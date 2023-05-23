Samsun'da otomobile ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Kaya idaresindeki 06 CKC 191 plakalı hafif ticari araç ile Zafer Taşok yönetimindeki 06 AB 3948 otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Ümit Kaya ve Zafer Taşok ile Cengiz Bilgili yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.