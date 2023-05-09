İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanarak hastanelik oldu.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kavacık Mahallesi Kavacık Mezarlığı yanında saat 23.55 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi 55 DE 922 plakalı otomobile tabancayla ateş açarak silahlı saldırı düzenledi. Tabancadan çıkan kurşunlardan 6 tanesi otomobilin şoför kapısına isabet ederken, araçta bulunan H.K. 3 yerinden vurularak yaralandı. Yaralı şahıs saldırıya uğradığı otomobille birlikte Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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