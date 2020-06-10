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Samsun'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.


Kaza, Samsun'un Alaçam ilçesi Samsun-Sinop karayolu 76. kilometresinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih T. yönetimindeki 16 AFS 174 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan 7 yaşındaki Gökçe Kaya'ya çarptı. Kazada ağır yaralanan Gökçe Kaya 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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