Samsun'da otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesi Samsun-Sinop karayolunda dün saat 16.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Erdal Şahin (34) idaresindeki 34 BLT 175 plakalı otomobil Bafra girişinde Çetinkaya Köprüsü çıkışında kaldırımdan ana yola çıkan elektrikli bisiklet sürücüsü Celal Kuru'ya (79) çarptı. Kazada ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Kuru, ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Celal Kuru yapılan müdahalelere rağmen saat 22.00 sıralarında kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.