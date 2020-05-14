Samsun'da otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun'da yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Lise Caddesi üzerinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa B. idaresindeki 55 EM 350 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan 69 yaşındaki Fazlı Bilgili'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan Bilgili, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.