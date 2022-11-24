Samsun'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Samsun'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 69 yaşındaki kadın, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı Kefeli Kavşağı'nda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet H. (68) idaresindeki 55 GS 424 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Ayşe Çetinoğlu'na (69) çarptı. Kazada ağır yaralanan Çetinoğlu, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu akşam hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.