İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Samsun’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 aylık bebek ile 3 kişi yaralandı.

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 aylık bebek ile 3 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Ankara Bulvarı'ndaki kavşakta saat 10.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan Yırlaycı idaresindeki 35 HD 5514 plakalı otomobil, Lale Günday'ın kullandığı 55 LR 796 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüleri ile birlikte 4 aylık bebek ve annesi Havanur Yırlaycı yaralandı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk müdahalesi yapılan bebek, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.