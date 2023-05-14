İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsun'da oy kullanma işlemi başladı

Samsun’da vatandaşlar saat 08.

Samsun'da vatandaşlar saat 08.00 itibarıyla sandık başına giderek oylarını kullanmaya başladı.


Saat 08.00 itibarıyla Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da oy kullanma işlemi başladı. Samsun'da 1 milyon 23 bin seçmen 3 bin 600 sandıkta oy kullanıyor. Vatandaşlar sandıkların açılmasıyla birlikte oy kullanacağı okullara giderek vatandaşlık görevini yerine getiriyor.


Oy kullanan vatandaşlar, tüm seçimlerin demokratik bir ortamda geçmesini dilerken, Türkiye için hayırlı olacak cumhurbaşkanı adayının ve milletvekillerinin seçilmesini temenni ettiler.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.