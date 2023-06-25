Samsun'da park halindeki araca çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin park halindeki araca çarpıp takla atıp ters döndüğü kazada bir kişi yaralandı.
Samsun'da otomobilin park halindeki araca çarpıp takla atıp ters döndüğü kazada bir kişi yaralandı.-
Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret Yıldız (76) idaresindeki 34 NS 0280 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bankette park halinde bulunan 55 AHK 746 plakalı otomobile çarpıp takla atarak ters döndü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Fikret Yıldız ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.