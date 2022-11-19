Samsun'da pastırma sıcakları

Termometrelerin 26 dereceyi gösterdiği Samsun'da kasım ayında yazdan kalma günler yaşanıyor.

Samsun, pastırma sıcakları ve güneyli rüzgarların etkisi ile kasım ayını mevsim normallerinin üstündeki sıcaklık değerleriyle geçiriyor. Birkaç gündür 20 derecenin üstünde seyreden sıcaklıklar, bugün 26 dereceye kadar yükseldi. Samsun'da hava sıcaklıklarının cumartesi ve pazar günü 26 derece olması, hafta başından itibaren ise 22 derece olması tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü sıcak havaların yanı sıra rüzgar hakkında da uyarıda bulundu. Meteorolojiden yapılan uyarılarda, “Rüzgarın güneyli yönlerden orta, öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli (40-60 km/s), iç kesimlerde kısa süreli fırtına (40-70 km/s) şekilde esmesi bekleniyor. Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli, iç kesimlerde kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.