İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da patoz kazası: 1 yaralı

Samsun’un Terme ilçesinde otomobilin fındık patozuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin fındık patozuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Olay, Samsun'un Terme ilçesi Gündoğdu mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan Ersin Katar idaresindeki fındık patozu taşıyan 55 KB 417 plakalı traktöre, aynı istikamette seyir eden Ali Başaran hâkimiyetindeki 60 NH 308 plakalı otomobil arkadan çarptı. Fındık patozuna çarpan otomobil savrularak karayolunun ortasında durdu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ali Başaran, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobilden çıkan dumanlara karşı Samsun Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri olay yerinde hazırda bekletildi. 20 dakika trafiğe kapatılan Samsun-Ordu karayolu otomobilin yoldan çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.