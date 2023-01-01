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Samsun'da pazarcılara silahlı saldırı: 2 yaralı

Samsun’da haftalık kurulan semt pazarı içinde silahlı saldırıya uğrayan 2 pazarcı, yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da haftalık kurulan semt pazarı içinde silahlı saldırıya uğrayan 2 pazarcı, yaralanarak hastanelik oldu.


Olay, Karasamsun Mahallesi Adalet Caddesi üzerinde pazar günleri kurulan haftalık semt pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazara gelen kimliği belirsiz şahıslar, domates ve sebze tezgahının başındaki pazarcı Turgay A.'yı ve yanında çalışan Yakup B.'yi silahla vurarak çeşitli yerlerinden yaraladı. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralılar ise ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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