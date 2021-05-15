Samsun'da pazarın açılması memnun etti

Esnaf ve vatandaşlar uygulamadan memnun kaldı.

Samsun'da vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen izin doğrultusunda Ağabali Caddesi üzerinde kurulan Modern Pazar'a akın etti. Pazarda korona virüsü tedbirlerine yönelik HES kodu denetimleri gerçekleştirildi.

Daha önceki dönemler kadar olmasa da bugün için işlerinin iyi olduğunu belirten esnaf tezgahlarını açabilmelerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlarsa pazarların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle virüs yayılımında dikkat edilmesi gereke yerler olduğunu ancak yine de gelmekten vazgeçemediklerini dile getirdiler.

Pazarda sağan 2 TL, patates 3 TL, salatalık 3 TL, domates 3 TL, kabak 3 TL, çilek 7.5 TL, kayısı 10 TL fiyatından satıldı.