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Samsun'da pencereden düşen genç kadın hayatını kaybetti

Samsun’da bir yıllık evli genç kadın, evlerinin 6.

Samsun'da bir yıllık evli genç kadın, evlerinin 6. katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'nde gece saat 00.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yıllık evli Esmanur Şeyma Oktay (24), evlerinin 6. katındaki pencereden yere düştü. Ağır yaralanan genç kadın ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Esmanur Şeyma Oktay yapılan müdahalelere rağmen olaydan 2 saat sonra tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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