Samsun'da peyzaj alanlarında verimli sulama dönemi

Mevsim şartlarına göre çeşitli bitki türleri ile şehre görsel şölenler yaşatan Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı yaptığı uygulamalarda ömrünü doldurmuş otomatik sulama sistemlerinde yenileme çalışması yapıyor.

Tüm canlılar için hayati öneme sahip olan suyun verimli kullanılması için başlatılan çalışmalar kapsamında kullanılan otomatik sulama sistemleri ile tasarruf sağlanıyor. Otomatik sulama sistemlerinde yenileme ve yapım çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Sulamalarda istenilen sonuca ulaşabilmek, beklenen faydanın sağlanması ve suyu az kullanmak adına otomatik sulama sistemlerini yapmaya ve yenilemeye devam ediyoruz. Bu sayede suyu daha tasarruflu kullanarak maksimum sulama yapıyoruz. Özellikle çim alanlarında suyun belli bölgelerde göllenmesini önüne geçerek mantar hastalıklarını azaltıyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığımız tüm yeşil alanlarımızın ne şekilde hangi yöntem ile sulanacağının bilinci ile çalışmalarını programlı bir şekilde devam ettiriyor” dedi.