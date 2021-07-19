Samsun'da pikap şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Samsun'da pikabın şarampole yuvarlandığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Adalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultan Savut (28) idaresindeki 35 HE 4329 plakalı pikap İstanbul'dan Rize'ye giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp şarampole yuvarlandı. Kazada, araç sürücüsü Sultan Savut ile aynı araçta bulunan İrem Gür (10), Nisa Gür (14), Aysu Gür (16), İdris Gür (46) ve Rabiye Gür (36) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç sürücüsü Sultan Savut ile Rabiye Gür'ün hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.