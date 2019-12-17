İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da polis aracı kaza yaptı: 2 polis yaralı

Samsun’da minibüsün polis ekip otosuna yandan çarptığı kazada 2 polis memuru yaralandı.

Samsun'da minibüsün polis ekip otosuna yandan çarptığı kazada 2 polis memuru yaralandı.



Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Tiryaki yönetimindeki 06 BHG 727 plakalı minibüs, kavşakta yolun karşısına geçmekte olan Yaşar Güllükaya idaresindeki 55 A 7326 plakalı Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait resmi ekip otosuna yandan çarptı. Kazada, polis memurları Yaşar Güllükaya ve Hakan Korkunç yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.