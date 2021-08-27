İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da polis aracına hafif ticari araç çarptı

Samsun’da hafif ticari aracın polis aracına yandan çarptığı kaza, maddi hasarla atlatıldı.

Samsun'da hafif ticari aracın polis aracına yandan çarptığı kaza, maddi hasarla atlatıldı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Gaziethempaşa Bulvarı ile Mevlana Caddesi'nin kesiştiği yerde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurgül D. idaresindeki 55 LA 994 plakalı hafif ticari araç, Mehmet G.'nin kullandığı 55 A 7523 plakalı polis aracına yandan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, polis aracından maddi hasar meydana geldi.

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