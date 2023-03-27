Samsun'da polis motosikleti çekici ile çarpıştı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı

Samsun'da Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı polis motosikletinin ters yola giren çekici ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 polis şehit oldu, 1 polis de yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde Atatürk Bulvarı YEDAŞ kavşağında saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Ata Traş (43) idaresindeki 55 SJ 967 plakalı polis motosikleti, ters yola giriş yapan Hasbi Can Duran yönetimindeki 55 NFR 78 plakalı çekici ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü polis memuru Mustafa Ata Traş ile yanında bulunan polis memuru İsmail Eken (39) yaralandılar. Ağır yaralanan Mustafa Ata Traş kaldırıldığı özel hastanede şehit oldu. Yaralanan diğer polis memuru Mustafa Eken ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çekici sürücüsü Hasbi Can Duran polis tarafından gözaltına alındı. Şehit olan polis memurunun Mersinli ve evli 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.