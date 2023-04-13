Samsun'da polisler Kızılay'a kan bağışında bulundu

kuruluş yıl dönümü çerçevesinde birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın örnek teşkil etmesi amacıyla Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, polis teşkilatının 178. yıl dönümü çerçevesinde birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın örnek teşkil etmesi amacıyla dün akşam iftardan sonra 20.30- 00.00 saatleri arasında Emniyet Müdürlüğü binası asma katta İl Emniyet Müdür Vekili Nihat Özen'in de katılımıyla Kızılay'a kan bağışı etkinliği gerçekleştirdi. 4 saat içinde 130 başvurudan 14 kişi çeşitli nedenlerle bağış yapamazken, 116 kan bağışı alındı. Ayrıca, Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Kadir Sümer'e 28 kez Kızılay'a kan bağışında bulunduğu için Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım tarafından gümüş madalya ve gümüş madalya beratı takdim edildi.

Kanın acil değil, sürekli ihtiyaç olduğunu hatırlatan Dr. Muhsin Yıldırım, "Sağlık kuruluşlarında tedavi gören hastalarımızın kan ihtiyacından herhangi bir sıkıntı yaşamaması için kan bağışlarının düzenli bir şekilde devam etmesi lazım. Ramazan ayında azalan bağışlar dolayısıyla tüm yurtta kurumumuz kutsal bir çağrıda bulundu. Vatandaşlarımız kan bağış noktalarına davet edildi. Bu anlamda da bu çağrı kurumlarımıza da yapılmıştır. Polis Haftası münasebetiyle Samsun İl Emniyet Müdürlüğümüz bu çağrıya binaen İl Emniyet Müdürlüğü binasında tüm emniyet mensuplarıyla beraber kan bağışı yapıyorlar. Biz aynı şekilde diğer kurumlarımıza da Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı bu örmek çalışmanın devam ettirilmesini arzu ediyor, tüm vatandaşlarımızı kan bağışı noktalarına kan bağışında bulunarak hayat kurtarmaya davet ediyoruz" dedi.