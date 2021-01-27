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Samsun'da polisten 24 saatlik şok uygulama

Samsun’da polis tarafından yapılan yol ve iş yeri uygulamalarında tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından yapılan yol ve iş yeri uygulamalarında tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.


Samsun'da polisin 24 saat süren yol ve iş yeri uygulaması düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla dün sabah saat 08.00 ile bu sabah saat 08.00 arasında şüpheli araç, iş yerleri ile sabit yol uygulamasını kapsayan ve şok uygulama düzenlendi.


Yapılan uygulamalarda, 6 bin 857 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 45 aranan şahıs tespit edildi, 2 şahsa adli işlem yapıldı, 54 şahsa idari işlem yapıldı, 49 bin 981 TL para cezası uygulanırken, bin 487 araç kontrol edildi. 16 araca 24 bin 747 TL para cezası uygulandı. 182 iş yeri kontrol edildi. 1 iş yerine cezai işlem uygulandı. 1 adet tabanca, 7 adet mermi, 14 adet kesici alet, 48 adet sentetik ecza hap, 2 adet ecstacy ve 85,38 gram esrar ele geçirildi.

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