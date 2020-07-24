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Samsun'da polisten vatandaşa hırsızlık ve dolandırıcılık uyarısı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da polis ekipleri tarafından bayram öncesi ve bayram sürecinde hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşın dikkatli olması için uyarı yapıldı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da polis ekipleri tarafından bayram öncesi ve bayram sürecinde hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşın dikkatli olması için uyarı yapıldı.



Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarda broşür dağıtımı ile bilgilendirme faaliyeti yürütüldü. Vatandaşların yoğunlukla bulunduğu yerlerde yaşanabilecek hırsızlık, dolandırıcılık ve yankesicilik olaylarına karşı vatandaş uyarılarak dikkatli olması istendi. Bayram öncesi ve bayram sürecinde yaşanabilecek bu tür olaylar için alınması gereken önlemler hakkında bilgi veren ekipler, güvenlik güçlerinin ihtiyaç halinde bir telefon kadar yakın olduğunu hatırlattı.


Korona virüsü tedbirlerine de dikkat edilmesini isteyen ekipler bayram öncesi alışverişler yoğun olduğu için maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında ayrıca bir dikkat gerektiğini vurguladı.

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