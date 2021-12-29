Samsun'da polisten yasaklı ırk köpek denetimi

İstiklal (Çiftlik) Caddesi ve ara sokaklarında yapılan denetimlerde köpek sahipleri uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirildi. Sahipsiz bir köpek ise kısırlaştırılmak ve kayıt altına alınmak üzere zabıta ekiplerince götürüldü. Vatandaşlardan köpeklerini tasmasız ve ağızlıksız dolaştırmamaları istendi.

Denetimde yasaklı ırk köpeğe rastlanmadı.