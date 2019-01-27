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Samsun'da pompalı tüfekli cinayet

Samsun’da pompalı tüfekli saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da pompalı tüfekli saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçe meydanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ayakkabı boyacısı olarak çalışan 2 çocuk babası Selami Gül (34) pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Selami Gül, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Selami Gül'e pompalı tüfekle 6 el ateş açarak ölümüne sebep olan silahlı saldırgan Sait A.'yı (40) yakalayarak gözaltına aldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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