Samsun'da pus ve azot kukusu: Hava kalitesi 'hassas'

Hava sıcaklığının 22 derece olduğu Samsun'da etkili olan pus ve kötü kuku, vatandaşı rahatsız etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hava kalitesi indeksine göre bugün Samsun'da hava kalitesi ‘hassas' durumu gördü.

Pastırma sıcaklarının etkili olmaya başlamasıyla 22 dereceyi gören Samsun'da Tekkeköy ilçesi sanayi bölgesinden şehre gelen kötü koku vatandaşları olumsuz etkiledi. İlkadım ilçesi Yüzüncüyıl İstasyonu'nca bugün yapılan ölçümde son bir haftanın en yüksek değeri kaydedildi. Normalde 40 ile 60 arasında seyreden hava kalitesi indeksi 103'ü gördü ve 'hassas' duruma yükseldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı'nca bugün Samsun'da hava kalitesi ‘hassas' olarak ölçüldü. Çevre Bakanlığı sayfasında yer alan uyarıda, “Hassas' gruplar için sağlık etkileri oluşabilir. Genel olarak kamunun etkilenmesi muhtemel değildir. Açık hava sporları için iyi bir hava değil. Bisiklet sürmek için iyi bir hava değil. Açık havada yürüyüş yapmak için iyi bir hava değil. Dışarıda piknik yapmak için de iyi bir hava değil” denildi.