Samsun'da Ragbi İl Birinciliği sona erdi

Samsun Okul Sporları Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Ragbi Gençler, Yıldızlar ve Küçükler İl Birinciliği, Bafra Şehir Stadyumu'nda oynanan final müsabakalarının ardından sona erdi.

Dereceye giren takımlara düzenlenen törenle ödüllerini Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Şenocak, Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu takdim etti. Dereceye giren takımlar Türkiye şampiyonasında Samsun'u temsil etme hakkını kazandı. Genç erkekler Türkiye birinciliği 1-5 Nisan tarihleri arasında Kastamonu'da, Genç Kızlar Türkiye Birinciliği 7-11 Nisan tarihleri arasında Ankara'da, Yıldız Kızlar Türkiye İl Birinciliği 11-15 Haziran tarihleri arasında Samsun'da ve Yıldız Erkek Türkiye İl Birinciliği ise 27-31 Mayıs tarihleri arasında Van'da düzenlenecek.

Ragbi şampiyonasında genç kızlar kategorisinde birinci Çarşamba Yunus Emre Mesleki ve Tekniki Anadolu Lisesi (MTAL), ikinci Bafra Hasan Çakın MTAL, üçüncü İlkadım Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi oldu. Genç erkekler kategorisinde birinci Tekkeköy Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi, ikinci İlkadım Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi, üçüncü Çarşamba Bulutoğlu Anadolu Lisesi oldu. Yıldız kızlar kategorisinde birinciliği 19 Mayıs Tekel İsmail Çolak Ortaokulu, ikinciliği Bafra Cumhuriyet ortaokulu, küçük kızlar kategorisinde ise birinciliği Çarşamba Cumhuriyet Ortaokulu, ikinciliği Bafra Cumhuriyet Ortaokulu elde etti.