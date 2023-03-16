Samsun'da Ramazan pidesi fiyatı belli oldu: 320 gram sade pide 10 TL

Samsun'da geçen yıl 340 gramı 6 TL'den satılan sade Ramazan pidesi, bu yıl 320 gramı 10 TL'den satılacak.

Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala sofraların vazgeçilmesi olan Ramazan pidesinin fiyat tarifesi oldu. Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, yeni fiyat tarifesini bugün imzaladı. İmzalanan tarife ile birlikte sade pidenin bu yılki fiyatı 10 TL olarak belirlendi.

“320 gram sade pide 10 TL”

Pide fiyat tarifesi hakkında açıklamada bulunan Hacı Eyüb Güler, "Geçen sene pidemiz 6 liraydı. Bu sene 10 lira olarak uygun gördük. Gramajını da 320 gram olarak belirledik. Fiyat olarak yüzde 40 zam olmuş oluyor. Geçen seneden beridir Türkiye'de un, susam, maya ve işçilik ücretleri çok değişti. Biz de Ramazan ayı fazla zam olmasın diye uğraştık. Yapabileceğimiz en makul ölçüde fiyatları belirledik. Samsun'da artık 320 gramlık pidenin fiyatı artık 10 liradır” dedi.

Fiyat tarifesinin uygulanması ile birlikte 320 gram pide 10 TL'den satışa sunulacak. Ayrıca yumurtalı pide 12, yumurtalı-susamlı pide de 12,5 TL olarak satışa sunulacak.