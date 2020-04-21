Samsun'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Samsun'da Ramazan pidesine gizli zam yapıldı. Fiyatı geçen seneyle aynı kalan Ramazan pidesinin gramı 470 gramdan, 420 grama düşürüldü.

Samsun'da merakla beklediği Ramazan pidesi fiyatları bugün belli oldu. Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ile Samsun Fırıncılar Odası Başkanlığının ortak imzası ile belirlenen 'Ramazan Pidesi Fiyat Tarifesi'ne göre Ramazan pidesinin fiyatı geçen sene ile aynı kalırken, 470 gram olan pidenin gramajı 420 grama düşürüldü. Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, yeni tarifeyi tüm fırınlara bizzat ulaştırmaya başladı.

“Zam fiyata yansıtılmadı, gramaj düşürüldü”

Ramazan pidesine uygulanan zammın fiyatları değil gramajı etkilediğini dile getiren Yılmaz Yiğit, “Yeni tarifeler çıktı ve bugün fırınlara dağıtmaya başladık. Yeni tarifeye göre 420 gram sade pide 4 lira, 420 gram yumurtalı pidenin fiyatı da 5 lira olarak belirlendi. Geçen sene sade Ramazan pidesinin 470 gramı 4 liraydı, 470 gram yumurtalı pide ise 5 liraydı. Yani yaklaşık olarak yüzde 10 civarında bir zam yaptık. Genel anlamda girdilerimize yüzde 30 oranında bir zam gelmesine rağmen bu durumda vatandaşımızı mağdur etmeme anlamında fiyatlara yansımamız yüzde 10 olarak gerçekleşti. Zam, fiyata yansıtılmadı. Gramajda 50 gram indirime gidilip, fiyatı aynı tuttuk. Şu süreçte zammı fiyata yansıtmak istemedik” dedi.

“Bu süreçte ekmeğe zam yapmayı düşünmüyoruz”

Korona virüsü bitene kadar ekmeğe zam yapmayacaklarının altını çizen Yiğit, şunları söyledi:

“Ekmekle ilgili şu zor süreçte kesinlikle zam yapmayı düşünmüyoruz. Süreçler geçtikten sonra ilerleyen zamanlarda bunun da değerlendirmesini yapacağız. Karadeniz Bölgesi'nde bütün illerimiz ekmeğe zam yaptığı halde biz bu süreçte zam yapıp vatandaşımızı mağdur etmek istemiyoruz. Ekmeğe bir zam olursa bunun fiyata mı gramaja mı yansıyacağını o konu gündeme geldiğinde görüşeceğiz.”

Ramazan pidesinin yeni tarifesi 23 Nisan'dan itibaren Samsun'daki fırınlar tarafından uygulanmaya başlanacak.

Öte yandan geçen sene 140 gram kıymalı hamuru 2 TL olurken, bu sene de kıymalı hamuruna zam yapılmayarak, fiyat ve gramaj aynı kaldı.