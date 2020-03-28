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Samsun'da refüjler kadın eliyle güzelleşiyor

Samsun’da refüjlerin çiçeklendirme ve bakım işlemleri kadınlar tarafından yapılıyor.

Samsun'da refüjlerin çiçeklendirme ve bakım işlemleri kadınlar tarafından yapılıyor.


Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan kadınlar, refüjlere renkli çiçekler dikerek şehri güzelleştiriyor. Her gün ekipler halinde Samsun'un farklı bölgelerine dağılan kadınlar diktikleri rengarenk çiçeklerle hem şehri güzelleştiriyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.



Duyarlılık çağrısı


Samsun'da detaylı bir çalışma başlattıklarını ifade eden ekip sorumlusu Arif Kıran, "Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirerek çevre düzenlemesi kapsamında çiçek dikimi yapıyoruz. Şehri güzelleştiriyoruz. Çiçekler konusunda insanların daha duyarlı olmasını istiyoruz. Sabah diktiğimiz çiçeği ertesi gün yerinde göremiyoruz. Bazı vatandaşlar bu çiçekleri yerinden söküyor. İnsanlar biraz daha duyarlı olursa, yaptığımız emeğe saygılı olursa daha iyi olur" dedi.


Bahar aylarının gelmesiyle refüjlerde çiçeklendirme işine ağırlık veren kadınlar, hem açan menekşelerin bakımını yapıyor hem de yeni dikilecek çiçekler için toprağı hazırlıyor.

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