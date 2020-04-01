Samsun'da ruhsatsız üretilen 65 bin adet maske ele geçirildi

Samsun'da ruhsatsız olarak üretildiği iddia edilen 65 bin adet maske ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine yaptıkları baskında ruhsatsız olarak imal edildiği iddia edilen 65 bin adet maske ele geçirdi. Olayla ilgili iş yeri sahibi A.Ş. gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.Ş. polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Deneme amaçlı ürettiklerini ücretsiz dağıttığını savundu

A.Ş. kendisinin maske imalatı için iş yeri kurduğunu, yeni makineler aldığını, ruhsat için başvuruda bulunduğunu ve deneme amaçlı üretim yapıp yaptığı bu maskeleri de kamu kurumları ve sağlık sektörlerine ücretsiz dağıttığını söyledi.