Samsun'da şafak baskınında 1 kilo 920 gram esrar ele geçirildi

Samsun'un Havza ilçesinde emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen şafak operasyonunda gidilen adreste 1 kilo 920 gram kubar esrar ele geçirilerek 1 kişi gözaltına alındı.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde F.B. isimli bir şahsın bir adreste uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi elde edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler sabah saatlerinde Havza ilçesi Sondaj Mahallesi'ndeki adrese baskın yaptı. Yapılan operasyonda adresteki arama neticesinde kubar esrar olduğu değerlendirilen 1 kilo 920 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.