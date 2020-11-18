Samsun'da sağanak: Bir günde metrekareye 64.5 kilogram yağmur düştü

Samsun'u dün itibarıyla etkisi altına alan yağışlı havada 24 saatte metrekareye 64.5 kilogram yağmur düştü.

Sağanak yağışın etkili olduğu Samsun'da gündelik hayat olumsuz etkilendi. Dün sabah başlayan yağmur bugün de devam ediyor. Meteoroloji 10 Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre dün sabah 09.00'dan bugün sabah 09.00'a kadarki 1 günlük süreçte Samsun'da metrekareye 64,5 kilogram yağış düştü. Bugün için de 20-25 kilogram bir yağış düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü hava tahmin uzmanlarının verdiği bilgiye göre bugün gün boyu özellikle akşam ve gece geç saatlere kadar aralıklarla sağanak etkili olacak. Cuma günü yüksek ihtimalle Samsun sahil şeridinde yağış beklenmiyor. Ama Cumartesi ve Pazar günü aralıklı sağanak yağışların Samsun ve çevresinde etkili olması tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinde olduğunu belirten uzmanlar Perşembe 8-14, Cuma 7-13, Cumartesi 6-13 ve Pazar günü ise 8-12 derece sıcaklık beklediklerini bildirdi.