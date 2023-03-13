Samsun'da sağanak: Metrekareye 40 kilo yağış düştü

Tekrar soğuk hava dalgasının etkisi altına giren Samsun'da son 24 saatte metrekareye 40,2 kilo yağış düştü.

Türkiye'nin birçok bölgesinde yağışlar mevsim normallerinin altında seyrederken, Samsun'da ise son 24 saatte sağanak etkili oldu. Samsun'un Salıpazarı ilçesine 12 Mart saat 06.00 ile 13 Mart saat 06.00 arasında 40,2 kilo yağış düşü. Ayrıca Çarşamba'da metrekareye 36,3 kilo yağış düşerken, Ladik ise 31,9 kilo yağış aldı.

Merkez ilçelerden Canik'te metrekareye 30,8 kilo yağış düşerken, Tekkeköy 26,7 kilo, Atakum 18,7 kilo ve İlkadım 15,8 kilo yağış aldı. Ayrıca Ayvacık'ta 30,5 kilo, Asarcık'ta 28 kilo, Terme'de 27,7 kilo, Kavak'ta 25,1 kilo, Yakakent'te 18,2 kilo, 19 Mayıs'ta 15,9 kilo, Vezirköprü'de 15,8 kilo ve Alaçam'da 12 kilo yağış düştü. Yağışlar sahil kesimlerinde yağmur şeklinde olurken, yüksek ve iç kesimlerde ise kar ve karla karışık yağmur olarak düştü.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Samsun, Ordu, Tokat ve Amasya'da kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tokat, Ordu, Amasya ile Samsun'un güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının bölge genelinde 4 ila 8 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Kastamonu ve Sinop kıyılarında zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tokat, Ordu, Amasya ile Samsun'un güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), yüksek kesimlerde ise kuvvetli kar (10-20 cm) yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Samsun'da yağışların 16 Mart Perşembe gününe kadar etkili olması beklenirken, Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının 11 derece birden yükselerek 20 dereceye çıkması tahmin ediliyor.