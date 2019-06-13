Samsun'da sağanak

Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanak, vatandaşları olumsuz etkiledi.

Çarşamba ilçesine bağlı Gökçeçakmak Mahallesi'nde yaşanan sağanak, mahalleyi etkisine altına aldı. Şiddetli yağmur nedeniyle bazı yollarda su baskınları yaşanırken, mahallede aşırı yağışa dayanamayan bir ağaç devrildi.

Öte yandan Gökçeçakmak Mahallesi'nde bulunan okulun yakınlarındaki yollar, sağanak yağışın getirdiği taş ve çamurla kaplandı. Yağış sonrası harekete geçen Çarşamba Belediyesi ekipleri muhtemel bir olumsuzluk yaşanmadan gerekli müdahaleyi yaptı.