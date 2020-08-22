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Samsun'da sağanak

Samsun’un Çarşamba ve Terme ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sonrasında sanayi sitesini su bastı, ırmakların debisi yükseldi.

Samsun'un Çarşamba ve Terme ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sonrasında sanayi sitesini su bastı, ırmakların debisi yükseldi.


Geceden bu yana etkili olan sağanağın ardından Çarşamba ilçesinde farklı noktalarda su baskınları yaşandı. İlçenin girişinde bulunan sanayi sitesi esnafları sabah dükkanlarını açmaya geldiklerinde iş yerlerinin sular altında kaldığını gördü. Esnaf kendi imkanları ile suyu dükkanlarından atmaya çalıştı. Tıkanan su giderlerini esnaf gün boyuna açmaya çalıştı. Ellerinde kovalar ve çek paslarla suyu bir miktar temizledi. Dükkanlarda bulunan eşyalarda maddi zarar meydana geldi.


Samsun'un Terme ilçesinde geçen yıl taşarak iki kere sele yol açan Terme Çayı'nın debisi de yükseldi. Terme Belediyesi ekipleri akarsuyun etrafında önlem aldı, vatandaşları dikkatli olmaları noktasında uyardı.


Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından bugün sabah saatlerinde Çarşamba, Terme, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerinde yağışın etkili olduğu ve Çarşamba'da 100 kilogramı geçtiği bilgisi paylaşıldı.

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