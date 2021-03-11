Samsun'da gün boyunca sağanak etkili oldu.

Samsun'da sağanak yağışla birlikte hava sıcaklıkları düştü. Devam eden yağış sonucunda insanlar kendilerine kuru yerler aradılar. Şemsiyesiyle dışarı çıkanlar şanslıydı. Ancak bunu hesaba katmayanlar montları, çantalarını şemsiye olarak kullanmaya çalıştı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ise sabaha karşı karla karışık yağışın olabileceğini açıkladı. Bölge Tahmin Uyarı Merkezi Sorumlusu Altan Özcan, "Sabaha kadar yağmur şeklinde devam ediyor. Sabaha karşı karla karışıkta yağabilir. İç kesimlerde 500 metrenin yukarısında kar, kıyılarda ise karla karışık yağmur bekleniyor. Önümüzdeki günlerde cumartesi, pazar ve pazartesi yağış beklemiyoruz. Salı günü ile birlikte çarşamba, perşembe, cuma günleri yeniden bir yağışlı hava gelecek. Yarın sıcaklıklar gece vakti 2'ye kadar düşüyor. En fazla 7'ye çıkacak. Cumartesi günü az sıcaklık 1 derece en fazla 13 dereceye kadar çıkacak. En düşük sıcaklık yarın gece bekleniyor. Sahilde 1 derece 0 dereceye yaklaşıyor. Özellikle rakımı deniz seviyesinde yukarıda olan yerler için don ve zirai don bekliyoruz. Çiftçiler başta olmak üzere tarımla uğraşanların tedbirli olmasını istiyoruz. Bu tehlike sadece cumartesi günü içindir" dedi.