Samsun'da sağanak uyarısı

Samsun Valiliği resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) Samsun için yaptığı uyarıya yer verdi. Uyarıda, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre; 9 Haziran Perşembe günü saat 12.00-22.00 saatleri arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ilimizin iç kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.