İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

SAMSUN (İHA) – Samsun’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Son 2 günde etkisini gösteren sağanak yağış sonrasında ise Samsun merkezde metrekareye 40 kilogramın üzerine yağmur düştü.



Samsun'da vatandaşlar güne gök gürültülü sağanak yağışla başladı. Sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Vatandaşlar, bastıran ani sağanak yağış sonrasında kaçışmaya başlayarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Sağanak yağış sonrasında bazı yerlerde küçük çaplı su birikintileri de oluştu.



Sağanak yağmurlar Pazartesi gününe kadar devam edecek


Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, sağanak yağışın bugün gün boyu etkili olacağı ve Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ise aralıklarla devam edeceği öğrenildi. Aynı zamanda son 2 günde etkisini gösteren sağanak yağış sonrasında ise Samsun merkezde metrekareye 40 kilogramın üzerinde yağmur düştüğü de belirtildi. Meteoroloji ayrıca vatandaşları oluşabilecek sele karşı uyardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.