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Samsun'da sağanak yağış

Samsun’un Atakum ilçesinde kısa süreli etkili olan sağanak hayatı felç etti.

Samsun'un Atakum ilçesinde kısa süreli etkili olan sağanak hayatı felç etti.


Saat 21.00 sıralarında aniden bastıran sağanak, kısa sürede bazı bulvar ve caddeleri göle çevirdi. Özellikte tramvay hattı, Mustafa Kemal Bulvarı, Alparslan Bulvarı ve bağlantı yolları dere gibi aktı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar sırılsıklam oldu. Vatandaşlar tramvay istasyonlarına sığınarak yağmurda korunmaya çalıştı. Yağmurun durmasıyla hayat normale dönmeye başladı.

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