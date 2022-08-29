Samsun'da sağanak yağış ve şimşek

Samsun'da dün akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, şimşekler ise geceyi aydınlattı.

Saat 19.00 sıralarında aniden bastıran ve yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak, özellikle Atakum ilçesinde ana arterlerde su birikintileri oluşmasına yol açtı. Tramvay hattında da oluşan su birikintisi nedeniyle Türkiş İstasyonu ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında tramvay seferleri aksadı. Vatandaşlar bir süre istasyonlarda beklemek zorunda kaldı. Yolcular ringlerle tramvayların çalıştığı istasyonlara aktarıldı. Sağanak nedeniyle trafikte de aksamalar yaşandı. Yağmurun dinmesinin ardından sular çekildi.

"72 ihbar aldık"

Sağanak yağışla ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Bahattin Yanık, “Tıkanıklık nedeniyle 68, yol seviyesinin altındaki bodrumlarda su birikintisi olarak ta 4 tane toplam 72 ihbar aldık. Tıkanıklık ihbarının çoğu, yukarıdan gelen malzemeler sonucunda olmuş. Atakum'da bu yağışta Atatürk Bulvarı'nda bir sıkıntı olmadı. Cağaloğlu ve Körfez dışında lokal birikintiler oldu ve ciddi bir durum yaşamadık. Su baskınlarının önlenmesi için sürekli olarak su yollarında ve menfezlerde temizlik yapılıyor. Bir de son zamanda Atatürk Bulvarı'nda 140 tane daha ızgara yaptık. Yapılan ızgara ve çalışmalar neticesinde bir önceki yağışa göre Atatürk Bulvarı'nda pek bir sorun olmadı. Tramvay bize bağlı değil. Tramvayda da Ömürevleri ve Körfez İstasyonunda arkadaşlarımız müdahalede bulundu” dedi.

Şimşekler geceyi aydınlattı

Yağışın ardından şimşekler uzun süre devam etti. Art arda çakan şimşekler Samsun semalarını aydınlattı, görsel şölen oluşturdu. Sahilde gezintiye çıkan vatandaşlar bu anları cep telefonu kameraları ile kaydetti.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede ise bu hafta aralıklarla yağış bekleniyor. Sıcaklıkların 23 ile 29 derece arasında olması tahmin ediliyor.