Samsun'da sağlık yatırımlarında son durum

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, “Sağlıkta Dönüşüm Programı” kapsamında Samsun'da 2003 yılından bu yana devralınıp tamamlanan ve başlanıp bitirilen sağlık yatırımları için, son beş yıllık kalkınma planına (2014-2018) göre 127.995.802,20 TL kaynağın kullanıldığını, devam eden yatırımların bitirilmesi ile birlikte toplam 312.998.510,00 TL yatırım yapılacağını açıkladı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, 2019 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Samsun'daki sağlık yatırımları hakkında bilgiler verdi. Sunumda, “Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Samsun'da 2003 yılından bu yana devralınıp tamamlanan ve başlanıp bitirilen sağlık yatırımları için, son beş yıllık kalkınma planına (2014-2018) göre 127.995.802,20 TL kaynak kullanılmış olup, devam eden yatırımların bitirilmesi ile birlikte toplam 312.998.510,00 TL yatırım yapılmış olacaktır" denildi.

Yatırım programında olan ve son beş yıllık kalkınma planına göre tamamlanan 2. basamak ve 1. basamak yatırımlar kapsamında Asarcık Devlet Hastanesi, 75 yataklı Havza Devlet Hastanesi, 75 yataklı Terme Devlet Hastanesi, 25 yataklı Ladik Devlet Hastanesi, Eğitim Araştırma Hastanesi Atakum Ek Hizmet Binası (Onarım), Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi (200 Yatak + 60 AMATEM) ve Asarcık İlçesi Akyazı Sağlık Evinin toplam proje bedelleri 127.995.802,20 TL olarak açıklandı.

İnşaatı devam eden 2.basamak yatırımlar kapsamında ise 43.242.000 TL proje bedelli Vezirköprü Devlet Hastanesi'nin (150 yatak, 20 unit ADSM) yüzde 80'i tamamlandı. 56.232.900 TL proje bedelli Çarşamba Devlet Hastanesinin (250 yatak) yüzde 98,5'i tamamlandı. 37.055.610 TL proje bedelli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek 127 Poliklinik Binasının yüzde 40'ı, 14.676.000 proje bedelli 25 yataklı Salıpazarı Devlet Hastanesinin de yüzde 25'i tamamlandı. İnşaatı devam eden 2. basamak yatırımların toplam proje bedeli 151.206.510 TL olarak belirtildi.

İnşaat aşamasındaki 2. basamak yatırımlar kapsamında ise 126.900.000 TL proje bedelli 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesinin 10 Ekim 2018 tarihinde yer teslimi yapıldı. Yüklenici firma tarafından şantiye kurulumu çalışmalarına başlandı. 4.944.000 TL proje bedelli SBÜ Samsun EAH Nükleer Tıp Merkezinin 19 Eylül 2018 tarihinde yer teslimi yapıldı. Ekonomik sebeplerden dolayı yüklenici firma inşaata başlayamadı. 14.974.000 TL proje bedelli 25 yataklı 19 Mayıs İlçe Devlet Hastanesinin 19 Eylül 2018 tarihinde yer teslimi yapıldı. Ekonomik sebeplerden dolayı yüklenici firma inşaata başlayamadı. 14.974.000 TL proje bedelli 25 yataklı Kavak Devlet Hastanesinin 7 Ağustos 2018 tarihinde yer teslimi yapıldı. Ekonomik sebeplerden dolayı yüklenici firma inşaata başlayamadı. İnşaat aşamasındaki 2. basamak yatırımların toplam bedeli ise 161.792.000 TL olarak ifade edildi.