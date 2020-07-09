Samsun'da “sağlıkta dönüşüme” 440 milyon TL

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Sağlıkta Dönüşüm Programı” kapsamında Samsun'da 2003 yılından bu yana devralınıp tamamlanan ve başlanıp bitirilen sağlık yatırımları için, 2014-2020 yıllarına göre 184 milyon 228 bin 702 TL kaynak kullanıldı. Devam eden yatırımların bitirilmesi ile birlikte bu rakamın 440 milyon 857 bin 312 TL olacağı belirtiliyor.

Program kapsamında şu ana kadar 8 yatırım tamamlandı. Yatırım programında olan ve son beş yıllık kalkınma planına göre tamamlanan bu yatırımlar: “Asarcık Devlet Hastanesi, 75 yatak Havza Devlet Hastanesi, 75 yatak Terme Devlet Hastanesi, 25 yatak Ladik Devlet Hastanesi, Eğitim Araştırma Hastanesi Atakum Ek Hizmet Binası (Onarım), Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi (200 yatak + 60 AMATEM), Çarşamba Devlet Hastanesi (250 yatak) ve Asarcık ilçesi Akyazı Sağlık Evi” oldu. Bu yatırımlar için toplamda 184 milyon 228 bin 702 TL kaynak kullanıldı.

6 yatırımın inşaatı şu anda devam ediyor. Bu yatırımlar ise 43 milyon 242 bin TL bedelli Vezirköprü Devlet Hastanesi (150 yatak, 20 unit ADSM), 37 milyon 55 bin TL bedelli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek 127 Poliklinik Binası, 14 milyon 676 bin TL bedelli 25 yatak Salıpazarı Devlet Hastanesi, 126 milyon 900 bin TL bedelli 250 yatak Tekkeköy Devlet Hastanesi, 14 milyon 974 bin TL bedelli 25 yatak 19 Mayıs İlçe Devlet Hastanesi ve 14 milyon 634 bin TL bedelli 25 yatak Kavak Devlet Hastanesi. Bu projelerdeki toplam yatırım tutarı ise 251 milyon 481 bin 610 TL.

2018 yılı yatırım programında olan Terme 1. basamak hizmet binası (TSM, 5-6 Hekimli ASM, 3 akipli A2 tipi ASHİ) projesinde de 15 Haziran 2020 tarihinde yer teslimi yapıldı. Projeye 5 milyon 147 bin TL kaynak ayrıldı. Bu projeler toplamında sağlıkta dönüşüme Samsun'a 440 milyon 857 bin TL yatırım yapıldı.

Bu yatırımlardan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek 127 Poliklinik Binası projesinde 19 Haziran 2020 tarihinde geçici kabul onaylanarak 22 Haziran 2020 tarihinde hizmet sunumuna başlandı. 25 yatak Salıpazarı Devlet Hastanesi inşaatı da tamamlandı. Bakanlık tarafından 15 Haziran 2020 tarihinde geçici kabul çalışmalarına başlandı. Kabul eksikliklerinin tamamlanması için 30 günlük ek süre verildi.

2018 yılında başlanan Vezirköprü Devlet Hastanesi (150 yatak, 20 unit ADSM)projesinde heyelanlı alanın yapımı tamamlanması işi devam ettiğinden müteahhit firma tarafından 120 günlük süre uzatımı dilekçesi verildiği bilgisi alındı. Henüz süre uzatımı ise onaylanmadı. İnşaatı devam eden yatırımda süre uzatımı ile bitiş tarihi 5 Haziran 2020'ydi. İnşaatta fiziki gerçekleşme yüzde 90 seviyesinde. 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi projesinde fiziki gerçekleşme yüzde 6,5 seviyesinde.

2019 yılında başlayan 25 yatak 19 Mayıs Devlet Hastanesi projesinde fiziki gerçekleşme yüzde 65 seviyesinde sorunsuz devam ediyor. Aynı yıl başlayan 25 yatak Kavak Devlet Hastanesi projesi de yüzde 68 seviyesinde sorunsuz devam ediyor.